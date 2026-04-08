Zürich - Mit einer gemeinsamen Initiative starten UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, BCV und die Swiss Stablecoin AG eine CHF-Stablecoin-Sandbox. Die neue Initiative testet potenzielle Anwendungsfälle für einen CHF-Stablecoin in der Schweiz. Damit prüfen die Partner, wie sie Blockchain-Anwendungen mit dem Schweizer Franken verbinden können, um sowohl das Schweizer Ökosystem für digitales Geld als auch die Wettbewerbsfähigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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