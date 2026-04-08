München - Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) gab bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Tubulis GmbH geschlossen hat, eines privaten deutschen Biotechnologieunternehmens im klinischen Stadium, das Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) der nächsten Generation entwickelt und dabei auf Gileads Onkologie-Pipeline aufbaut. Die Übernahme erweitert die ADC-Kompetenzen von Gilead erheblich durch die Einbindung von Wirkstoffen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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