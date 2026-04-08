Das aktuell stillgelegte Automobilwerk von Stellantis im kanadischen Brampton könnte eine neue Bestimmung bekommen: Offenbar erwägt der chinesische Stellantis-Partner Leapmotor, dort künftig Elektroautos zu bauen. Erst vor wenigen Monaten hatte Kanada die Türen für chinesische Autohersteller geöffnet. Stellantis hatte den Umbau des Werks in Brampton in der kanadischen Provinz Ontario, in dem künftig eigentlich E-Autos und Verbrenner der Stellantis-Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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