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DZ Bank
08.04.2026 12:11 Uhr
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Euronext: Profitieren, wenn es volatil wird. Der Börsenriese ist eine Wachstumsstory für unruhige Zeiten!

Euronext: Profitieren, wenn es volatil wird. Der Börsenriese ist eine Wachstumsstory für unruhige Zeiten!


Euronext positioniert sich als einer der Gewinner der aktuellen Volatilitätswelle und startet einen bedeutsamen Chart-Ausbruch. Während die geopolitischen Spannungen im Iran die Weltmärkte verunsichern, liefert der Betreiber der wichtigsten europäischen Handelsplätze dank Rekordzahlen für 2025 und einer klaren Wachstumsstrategie bis 2027 ab. Der Bewertungsabschlag gegenüber der Deutsche Börse ist übertrieben und macht die Aktie attraktiv!

Das Rückgrat der europäischen Kapitalmärkte

Euronext ist weit mehr als nur eine nationale Börse. Es ist das infrastrukturelle Herzstück des europäischen Finanzwesens. Das Unternehmen betreibt die regulierten Marktplätze in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon, Mailand, Oslo und Paris. Dieses pan-europäische Modell ermöglicht es Euronext, Skaleneffekte zu nutzen, die einzelnen nationalen Börsen verwehrt bleiben. Das Geschäftsmodell fungiert dabei wie eine hochmoderne Mautstelle. Jede Transaktion, jedes Listing und jede Datenabfrage spülen Gebühren in die Kassen. Besonders lukrativ ist die Rolle als "Vola-Profiteur". In Zeiten schwankender Kurse steigt nicht nur die Anzahl der Trades, sondern auch der Bedarf an Absicherungsgeschäften, was die Volumina bei Derivaten und Rentenpapieren deutlich antreibt.





Endlos Turbo Long 96,6314 open end: Basiswert Euronext

DQ49NT
Quelle: DZ BANK: Geld 07.04., Brief 07.04.
4,90 EUR4,95 EUR 4,26%Basiswertkurs: 143,80 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Paris , 07.04.
Basispreis96,6314 EURKnock-Out-Barriere96,6314 EUR
Hebel2,94xAbstand zum Basispreis in %32,80%
Abstand zum Knock-Out in %32,80%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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