Allianz Partners und Allianz Direct verkünden personelle Veränderungen im Führungsteam: Mit Wirkung zum 15.04.2026 wird Phil Hoffman Chief Officer Travel und Mitglied des Vorstands von Allianz Partners. Violeta Schaub wird CFO und Mitglied des Vorstands von Allianz Direct und folgt damit auf Hoffman. Allianz Partners und Allianz Direct haben personelle Veränderungen bekannt gegeben. Phil Hoffman wird zum 15.04.2026 zum Chief Officer Travel und Mitglied des Vorstands von Allianz Partners ernannt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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