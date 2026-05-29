Olivia Pauthner übernimmt ab Juni 2026 die Leitung von Allianz Partners Deutschland. In dieser Position folgt sie auf Carsten Staat, der innerhalb der Allianz Gruppe eine weiterführende Führungsaufgabe übernimmt. Pauthner war zuvor im Büro des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE, Oliver Bäte. Allianz Partners, weltweiter Anbieter von B2B2C-Versicherungs- und Assistance-Lösungen, hat Olivia Pauthner zum 01.06.2026 zur Managing Director von Allianz Partners Deutschland berufen. Zudem übernimmt sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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