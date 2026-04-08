Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 14.04.2026 um 10:30 CEST einen Online-Roundtable mit Robert von Wülfing (CEO). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-04-14-10-30/AAD-GR zur Verfügung gestellt.
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