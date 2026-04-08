Die Allianz-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück und setzt zur Wochenmitte ein starkes Zeichen. Nach dem jüngsten Rücksetzer rückt nun eine charttechnisch heikle Zone in den Fokus. Genau dort dürfte sich entscheiden, ob die Erholung schon den nächsten Schub bekommt.Nachdem die Allianz bereits in der vergangenen Woche um 4,8 Prozent zugelegt hatte, geht es am Mittwoch dank des geopolitischen Rückenwinds erneut spürbar nach oben. Am frühen Nachmittag steht ein Plus von gut drei Prozent auf der Kurstafel.In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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