Regulatory News:
Groupe SEB (Paris:SK):
|Issuer
|: SEB S.A.
|Type of securities
|: ordinary shares
|ISIN Code
|: FR0000121709
|LEI Code
|: 969500WP61NBK098AC47
|Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meeting on May, 20th 2025
|Programme disclosed to the AMF on May,7th 2025
|Stockbroker
|: BNP PARIBAS
|Nom de l'émetteur
|Code Instrument
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Code ISIN
|Jour de la transaction
|Sens
|Code identifiant marché
|Nombre de titres
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (€)
|Issuer Name
|Instrument Code
|LEI Code
|ISIN Code
|Instrument Description
|Way
|Exchange
|Shares quantity
|Average Price (€)
|SEB S.A.
|SK.PA
|969500WP61NBK098AC47
|FR0000121709
|30/03/2026
|B
|CEUO
20,000
43.0000
TOTAL
20,000
43.0000
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Contacts:
Groupe SEB
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