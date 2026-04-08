Die scheibchenweise vorgetragene Veröffentlichung der wesentlichen operativen Kennzahlen für 2025 führt bei Bijou Brigitte nun zu einer faustdicken Überraschung: So schlägt der Modeschmuckfilialist zur Hauptversammlung (HV) am 23. Juni 2026 - neben der konstanten Basisdividende von 3,50 Euro - eine Extraausschüttung von 2,50 Euro je Aktie vor. Bezogen auf den aktuellen Kurs kommt der Titel damit auf eine Dividendenrendite von rund 13 Prozent und gehört damit in unserem Fundamental-Scanner zu den Top 3 der Renditehits aus der Datenbank von boersengefluester.de. Interessantes Detail: Im Gegensatz zu den früheren Jahren benutzt Bijou Brigitte in der Corporate News zur Dividende diesmal selbst das Wort "Basisdividende". Das könnte man auch als Hinweis darauf verstehen, dass die Hamburger auch künftig mindestens 3,50 Euro je Aktie - wie für 2023 und 2024 - ausschütten wollen....Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de