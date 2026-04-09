Nachdem der Kurs der Allianz-Aktie in den vergangenen Monaten eine stabile Aufwärtsbewegung gezeigt hat und sich aktuell nahe wichtiger Hochs bewegt, bleibt das Chartbild konstruktiv. Die kontinuierliche Stärke sorgt für anhaltendes Momentum, während zentrale Unterstützungen verteidigt werden konnten. Die Dynamik bleibt positiv. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zu Allianz SE Der Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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