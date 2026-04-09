© Foto: OpenAIProduktionsausfälle, beschädigte Anlagen, nervöse Märkte: Warum Exxon und Shell trotz höherer Preise vor einem heiklen Quartal stehen.Exxon Mobil teilte am Mittwoch mit, dass die weltweite Öläquivalentproduktion im ersten Quartal 2026 aufgrund von Angriffen auf Anlagen in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten im März voraussichtlich um 6 Prozent niedriger ausfallen wird als im vierten Quartal des Vorjahres. Exxon stellte klar, dass Änderungen der Öl- und Gaspreise die Gewinne im Upstream-Bereich im ersten Quartal um bis zu 2,9 Milliarden US-Dollar steigern könnten. Es erwartet für das erste Quartal einen höheren Gewinn je Aktie als im vierten Quartal des Vorjahres. Aufgrund von den …Den vollständigen Artikel lesen
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