Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Auftragseingänge verbuchen im Februar vorläufigen Angaben zufolge ein Plus von 0.9% zum Vormonat. Die Auftragseingänge legen im Februar wieder zu, doch die Scharte des Vormonats kann damit nicht ausgewetzt werden. Im Januar fielen die Auftragseingänge deutlich um 11.1% gegenüber dem Dezember. Die gute Nachricht ist allerdings, dass unter Herausrechnung von Grossaufträgen der Auftragszuwachs gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab