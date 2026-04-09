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Mutares unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um die Amaneos und HiLo Group zu stärken



09.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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Mutares unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um die Amaneos und HiLo Group zu stärken Strategische Expansion der Amaneos und HiLo Group stärkt das mittelfristige Exit-Potenzial beider Unternehmen

Umsatz von ca. USD 320 Mio. im Jahr 2025

Transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) und die HiLo Group, das die integrierten Kompetenzen in den Bereichen Exterieur, Beleuchtung und Dachsysteme stärkt

Erhebliche operative und kommerzielle Synergien

Transaktionen im Rahmen des strategischen internationalen Wachstums, gestützt durch laufende Kapitalerhöhung

Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026 München, 9. April 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat Vereinbarungen zur Übernahme von zwei Automobilzulieferunternehmen von Magna (NYSE: MGA; TSX:MG), einem der weltweit führenden Automobilzulieferer, als Teil ihres Segments Automotive & Mobility unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktionen wird vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen für das zweite Quartal 2026 erwartet. Die Amaneos Group, Teil von Mutares, wird durch das europäische Automobilbeleuchtungsgeschäft von Magna strategisch gestärkt. Das Geschäft, das im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von rund USD 235 Mio. erwirtschaften wird, dient als transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS). Die Übernahme erweitert die Kompetenzen der Gruppe durch die Kombination von Außenmodulen mit fortschrittlichen Beleuchtungstechnologien und schafft so eine vollständig integrierte Plattform für Außensysteme. Durch die Integration von Beleuchtungssystemen in Außenverkleidungen verbessert die Gruppe die Produktdifferenzierung, steigert die Wertschöpfung pro Fahrzeugplattform und stärkt ihre Position als Komplettanbieter für OEMs. Parallel dazu hat Mutares eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Car-Top-Systeme von Magna unterzeichnet. Das Geschäft, für das im Jahr 2025 ein Umsatz von rund USD 85 Mio. erwartet wird, wird die HiLo Group und ihre Kompetenzen im Bereich Dach- und Exterieursysteme ergänzen und stärken, indem es das bestehende Know-how in Scharnieren und Verriegelungssystemen mit fortschrittlichen Dacharchitekturen und -mechanismen kombiniert. Dadurch entsteht eine sich hervorragend ergänzende Plattform, die das Angebot integrierter Dach- und Exterieursystemlösungen ermöglicht und die Systemtiefe sowie das Wertschöpfungspotenzial erhöht. Diese Akquisitionen stehen im Einklang mit dem aktuellen strategischen Plan von Mutares, das strukturelle Wachstum ihres Portfolios zu beschleunigen. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf einer raschen Expansion auf dem dynamischen US-Markt und in Europa sowie auf bedeutenden Veräußerungsprozessen. Diese Dynamik wird durch die in der vergangenen Woche angekündigte Kapitalerhöhung finanziell gestützt, deren Bezugsfrist vom 8. bis zum 21. April 2026 vorgesehen ist. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Beide Akquisitionen stellen einen entscheidenden Schritt beim Aufbau skalierbarer, leistungsstarker Plattformen innerhalb unseres Segments Automotive & Mobility dar und bereiten sie auf mittelfristige Exits vor. Durch die Kombination komplementärer Kompetenzen in den Bereichen Exterieur-, Beleuchtungs- und Dachsysteme erhöhen wir unsere Systemtiefe, den Mehrwert pro Fahrzeug und unsere Relevanz für OEMs erheblich. Damit sind wir auf dem besten Weg, unsere Ziele für 2026 zu erreichen: Umsatzerlöse im Konzern zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. sowie einen Jahresüberschuss der Holding von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. und ein jährliches Wachstum der Umsatzerlöse im Konzern und des Jahresüberschusses der Holding von 25 % bis 2030." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

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