In den letzten Wochen haben KI-Aktien wieder deutlich zugelegt. Die laufende Berichtssaison hat mehrere positive Überraschungen hervorgebracht und die Kurse befeuert. Aber auch die kritischen Stimmen nehmen zu. Einerseits wird hinterfragt, ob sich die enormen Investitionen in KI auch rechnen. Andererseits wird KI nicht nur Gewinner hervorbringen, die Frage ist für welche Geschäftsmodelle die Künstliche Intelligenz eine zunehmende Bedrohung darstellt. Wer sich abseits des Hightech-Sektors umschaut, kann ebenso exzellente Unternehmen mit großem Upside entdecken. Mutares bietet nach der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung auf erniedrigtem Niveau eine gute Einstiegschance. Analysten machen Verdopplungspotenzial aus. Noch größer ist die Chance bei Zefiro Methane. Die Kanadier haben eine starke Position in einem wachsenden Marktsegment mit einem Volumen von rund 600 Milliarden USD. Mit dem kürzlich vereinnahmten Kapital kann die Gesellschaft zügig wachsen, auch über Akquisitionen. Die Aktie wird dies bald honorieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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