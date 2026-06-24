Paukenschlag bei Siemens Energy. Das "Manager Magazin" berichtet, dass sich der DAX-Konzern von einer Sparte trennen will. Analysten würden dies begrüßen. Denn dann könnte man sich unter anderem stärker auf das Geschäft mit Gasturbinen konzentrieren. Diese sind im KI-Boom in den USA heiß begehrt. Dies zeigt auch der aktuelle Deal zwischen Chevron und Microsoft. Der Energiekonzern soll im US-Bundesstaat Texas ein Gaskraftwerk direkt neben einem neuen KI-Rechenzentrum errichten. Dies ist ein Beispiel dafür, dass in den USA weiter nach Öl und Gas gebohrt wird. Dabei gibt es heute bereits riesige Probleme mit alten Bohrlöchern. Von den schätzungsweise rund 2,2 Mio. stillgelegten Bohrlöchern geht oft eine große Gefahr für die Umwelt und für Menschenleben aus. Die Überwachung und das Verschließen dieser Bohrlöcher ist eine Milliardennische. In dieser ist Zefiro Methane aktiv. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Die Aktie erscheint alles andere als teuer zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...