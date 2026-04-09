HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Aktien von Gea bei unverändertem Kursziel von 68 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Jens-Peter Rieck begründete die Abstufung am Donnerstag mit der starken Kursrally. Die Telefonkonferenz mit Analysten zum anstehenden Bericht für das erste Quartal habe gleichwohl seine Einschätzung gestützt, dass der Anlagenbauer durch die konjunkturell gegenwärtig schwierige Phase gut hindurchkomme./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006602006
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