"Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick", so beginnt Goethe eines seiner Gedichte. Und tatsächlich hat Deutschland einen strahlenden ersten Frühlingsmonat hinter sich. "Davon haben auch die deutschen Solaranlagen profitiert", kommentiert Andreas Ehrbar, Chief Operating Officer der aream Group. Die Natur ist in den vergangenen Wochen fast schockartig aus dem Winterschlaf gerissen worden. Nach der Eiseskälte ging es im März schnell los mit dem Frühling. In der ersten Monatshälfte war es so warm wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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