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ADS-TEC Energy und Elanga bringen ultraschnelles Laden ohne Netzausbau zu Penske in Australie



09.04.2026 / 14:43 CET/CEST

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Batteriegepufferter Ultraschnelllader beim Autohaus der Penske Automotive Group im australischen Brighton Batteriegestütztes System ermöglicht ultraschnelles Laden trotz begrenzter Netzkapazität

ChargePost in weniger als 24 Stunden bei Penske in Brighton installiert

Ladeleistung am Standort mehr als verfünfacht Brighton, Australien / Nürtingen, Deutschland, 09. April 2026 - ADS-TEC Energy hat gemeinsam mit ihrem Partner für Betrieb, Service und Vertrieb, Elanga, einen batteriegepufferten Ultraschnelllader beim Autohaus der Penske Automotive Group im australischen Brighton installiert. Die Installation zeigt, wie sich Hochleistungsladen auch an Standorten mit begrenzter Netzkapazität schnell realisieren lässt. Zuvor betrieb der Standort einen konventionellen 150-kW-DC-Schnelllader, dessen Leistung durch den vorhandenen Netzanschluss reduziert und begrenzt war. Durch die Installation des ChargePost von ADS-TEC Energy konnte die Ladeleistung am Standort mehr als verfünffacht werden, ohne kostenintensive Erweiterung des Netzanschlusses. Die Installation wurde in weniger als 24 Stunden abgeschlossen. Kurz nach der Inbetriebnahme erreichte das System eine Ladeleistung von 281 kW bei einem Kundenfahrzeug. Für das Autohaus ermöglicht das neue System deutlich kürzere Ladezeiten, etwa bei Übergaben, Serviceterminen oder bei Probefahrten. Gleichzeitig erlaubt der integrierte Batteriespeicher hohe Ladeleistungen, ohne dass der bestehende Netzanschluss erweitert werden muss. "Penske steht für leistungsstarke Fahrzeuge und anspruchsvolle Kunden. Damit ist dieser Standort ein idealer Einsatzort für unsere Technologie", sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. "Wir sind stolz darauf, Penske gemeinsam mit unserem Partner Elanga zu unterstützen. Unsere batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht ultraschnelles Laden auch dort, wo die Netzkapazität begrenzt ist - genau die Lösung, die viele Autohäuser mit zunehmender Elektrifizierung benötigen." Möglich wird dies durch die batteriegestützte Technologie des ChargePost: Eine vergleichsweise geringe Netzanschlussleistung von etwa 22 bis 87 kW kann mithilfe des integrierten Batteriespeichers auf Ladeleistungen von bis zu 300 kW erhöht werden. Dadurch lassen sich auch an Standorten mit begrenzter Netzkapazität Hochleistungslader betreiben. Neben der Schnellladefunktion integriert ChargePost als eine Systemplattform digitale Werbedisplays sowie intelligente Energiemanagementfunktionen. Damit wird der Schnelllader zu einem multifunktionalen Tool: Betreiber können zusätzliche Erlösquellen erschließen, Stromkosten durch optimiertes Energiemanagement reduzieren und zugleich leistungsstarkes Laden realisieren, ohne einen zeit- und kostenintensiven Netzausbau. Zusätzlich spart sich der Betreiber höhere Netzgebühren, die für einen erweiterten Anschluss dauerhaft fällig werden. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Media Kontakt: Für ADS-TEC Energy: Katharina Decken Marketing & Communications press@ads-tec-energy.com



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