Die Cessna Citation Longitude und die Cessna Citation Ascend, entwickelt und hergestellt von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), werden aller Voraussicht nach neben einer legendären Flotte von Flugzeugen der Marken Cessna, Beechcraft und Pipistrel auf der AERO Friedrichshafen vom 22. bis 25. April in Friedrichshafen ihr Messedebüt feiern. Dies ist zudem das europäische Messedebüt der Citation Ascend.

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Cessna Citation Longitude and Citation Ascend to debut at AERO Friedrichshafen alongside legendary lineup of Cessna, Beechcraft and Pipistrel aircraft (Photo Credit: Textron Aviation).

Textron Aviation verfügt mit über 1.700 Turbinenflugzeugen in der Region über eine starke Position in der gewerblichen und allgemeinen Luftfahrt in Deutschland und Umgebung. Mehr als 850 Cessna Citation-Geschäftsflugzeuge, 450 Beechcraft King Air-Turboprop-Flugzeuge und 175 Cessna Caravan-Turboprop-Flugzeuge sind in Europa stationiert.

"Wir haben die Citation Ascend entwickelt, indem wir unseren Kunden zugehört und dann eine ikonische Plattform weiterentwickelt haben, um mehr Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit für jeden Einsatz bieten zu können", so Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Wir sind stolz, die Ascend auf der AERO Friedrichshafen in Europa vorstellen zu können und zu demonstrieren, wie ihre moderne Avionik, ihre verbesserte Kabine und ihre nachgewiesene Leistungsfähigkeit speziell für Betreiber hier und weltweit konzipiert wurden."

Neben der Citation Longitude und der Citation Ascend werden aller Voraussicht nach auch die folgenden Flugzeuge am statischen Stand SD-11 von Textron Aviation auf der Messe Friedrichshafen zu sehen sein:

Cessna Citation M2 Gen2 mit Garmin-Autothrottles

Beechcraft King Air 260

Cessna Grand Caravan EX mit einer neuen Saddle Sport-Ausstattung der Executive-Klasse und einem McCauley-Propeller

Cessna Turbo Stationair HD mit einem McCauley-Propeller

Pipistrel Virus SW

Am Stand A2-130 von Textron Aviation haben Besucher die Möglichkeit, sich mit Vertretern der Aftermarket-Teile- und Support-Teams des Unternehmens sowie von McCauley Propeller Systems auszutauschen und folgende Flugzeuge zu besichtigen:

Cessna Turbo Skylane mit einem McCauley-Propeller

Cessna Skyhawk mit einem McCauley-Propeller

Pipistrel Velis Electro

Pipistrel Explorer

Textron Aviation bietet umfassenden globalen Aftermarket-Service und -Support für Cessna- und Beechcraft-Kunden und leistet einen kompletten Lebenszyklus-Support, unabhängig davon, wo die Flugzeuge im Einsatz sind. In Europa werden die Kunden durch eine starke regionale Präsenz unterstützt, die fünf unternehmenseigene Servicezentren, ein Netzwerk an Authorized Service Facilities (ASFs) sowie mobile Service-Teams umfasst. So wird eine reaktionsschnelle und fachkundige Betreuung in der Nähe des Kundenstandorts gewährleistet. Europäische Betreiber profitieren außerdem vom European Parts Distribution Center (EUDC) des Unternehmens, das schnellen Versand, einen zuverlässigen Zugang zu Originalteilen und einen engagierten Kundensupport in der Region bietet. Unterstützt durch einen 24/7-Aircraft-On-Ground (AOG)-Service hilft Textron Aviation, Ausfallzeiten zu minimieren und die Flugtauglichkeit der Kunden sicherzustellen, indem Flugzeuge wie die neue Cessna Citation Ascend von der Inbetriebnahme an und über den gesamten Lebenszyklus hinweg betreut werden.

Über die Cessna Citation Ascend

Textron Aviation hat die Citation Ascend auf Basis von Kundenfeedback mit dem Ziel entwickelt, ultimative Leistung und höchsten Komfort zu bieten. Die Kunden kommen dank eleganter und moderner Ausstattungsmerkmale in den Genuss vieler Annehmlichkeiten, die auch in den Bestsellern Cessna Citation Latitude und Cessna Citation Longitude zu finden sind, beispielsweise ein flacher Boden, der den Passagieren reichlich Beinfreiheit und Flexibilität bietet. Das Flugzeug wurde mit PW545D-Triebwerken von Pratt Whitney Canada ausgestattet, die hohe Treibstoffeffizienz und erhöhten Schub gewährleisten, sowie mit Garmin G5000-Avionik, die über die neueste Software und Hardware verfügt, inklusive Autothrottle-Technologie. Die Ascend bietet außerdem eine Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU), die für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen ist.

Mit 19 Standard-USB-Ladeanschlüssen und drei Universalsteckdosen im gesamten Flugzeug haben alle Crewmitglieder und Passagiere Zugang zu mindestens einem Ladeanschluss in der Citation Ascend. Das Flugzeug kann für bis zu zwölf Passagiere konfiguriert werden.

Weitere Informationen zur Citation Ascend finden Sie unter cessna.com/ascend.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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