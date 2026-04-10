NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass César Cernuda, President von NetApp, in die renommierte "HITEC 100"-Liste 2026 aufgenommen wurde, mit der 100 Technologieführer unterschiedlichster Herkunft gewürdigt werden, deren Führungsstärke und Innovationskraft die Zukunft des globalen Technologie-Ökosystems prägen. Die Liste würdigt Führungskräfte, deren Einfluss über ihre eigenen Organisationen hinausreicht und die Chancen fördern, indem sie ungenutzte, zukunftsorientierte Talente einbinden.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Wachstum, Exzellenz und messbare Wirkung kündigte HITEC zudem eine strategische Weiterentwicklung des HITEC-Awards-Programms an. Die HITEC 100-Auszeichnung wird auch weiterhin das Leitbild der Organisation als "Architects of Growth" verkörpern, indem er herausragende Branchenführer würdigt, deren Einfluss über ihre eigenen Unternehmen hinausreicht. Diese Preisträger geben die Richtung der Branche vor, treiben Innovationen in großem Maßstab voran und eröffnen durch integrative Führung neue Möglichkeiten.

"Bei NetApp hatte ich die Gelegenheit, die Technologiebranche zu verändern, indem ich Unternehmen dabei unterstützte, eine intelligente Dateninfrastruktur aufzubauen, die den vollen Wert ihrer Daten erschließt", sagte César Cernuda, President bei NetApp. "Die Auszeichnung als Preisträger der HITEC 100 2026 zeigt, wie unser Ansatz dazu beiträgt, die Branche in das Zeitalter der KI zu führen. Ich hoffe, dass meine Arbeit bei NetApp die nächste Generation von Technologieführern dazu inspiriert, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten."

Zu den Preisträgern der HITEC 100 2026 zählen einige der angesehensten Technologieführer aus Fortune-100-Unternehmen und globalen Konzernen, darunter CEOs, CIOs, CTOs und leitende Technologieverantwortliche aus verschiedenen Fachbereichen. Die diesjährige Gruppe spiegelt die Breite und Stärke des Technologie-Ökosystems wider und umfasst führende Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen, Regionen und Organisationen.

"Ich bin sehr stolz auf die Preisträger der HITEC 100 2026 sie gehören zu den Besten ihres Fachs und zeigen, was es bedeutet, in einer globalen, technologiegetriebenen Welt als 'Architect of Growth' zu agieren", sagte Miriam Hernandez-Kakol, Vorsitzende des HITEC-Vorstands. "Sie schaffen Kooperationsnetzwerke, die auf gemeinsamen Werten und einer Kultur der Exzellenz beruhen. Ihre Führungsqualitäten zeigen, was nötig ist, um in einem breiteren Ökosystem dauerhaften Wert zu schaffen."

Die HITEC 100 spiegelt ein strenges und umfassendes Auswahlverfahren wider, das darauf abzielt, die einflussreichsten Technologieführer im globalen Ökosystem zu würdigen. Die Preisträger werden anhand ihrer Führungsqualitäten, der Reichweite und des Ausmaßes ihres Einflusses, ihrer Beiträge zu Innovation und Technologie sowie ihres nachweislichen Engagements für die Förderung künftiger Führungskräfte ausgewählt.

Um die vollständige HITEC-100-Liste einzusehen, klicken Sie bitte hier. Weitere Informationen zu NetApp finden Sie unter: https://www.netapp.com/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Cristin Aguilera, Programs Director, unter cristin@hitecglobal.org.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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