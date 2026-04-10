© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Aktie von AUTO1 ist aktuell der schwächste Wert im MDAX. Dabei waren die Zahlen für 2025 mehr als überzeugend und der Ausblick ebenfalls. Wird die Aktie zu Unrecht so stark abgestraft? Eigentlich hätte das vergangene Jahr für Auto1 kaum besser laufen können. Der Online-Gebrauchtwagenhändler legte 2025 ein starkes Wachstum hin: Der Umsatz kletterte um 27,3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, während der Absatz auf rund 842.000 Fahrzeuge stieg. Besonders dynamisch entwickelte sich das Retail-Segment rund um Autohero, während auch das Merchant-Geschäft solide zulegte. Noch beeindruckender: Der Bruttogewinn sprang um 36,7 Prozent auf 990,6 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte sogar um …Den vollständigen Artikel lesen
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