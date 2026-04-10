DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer erzielt 2025 das erfolgreichste Jahr in seiner 160-jährigen Unternehmensgeschichte - Rekordjahr mit Höchstwerten bei Umsatz, EBITDA, EBIT und Rekordauftragsstand

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rosenbauer International AG: Rosenbauer erzielt 2025 das erfolgreichste Jahr in seiner 160-jährigen Unternehmensgeschichte

Rekordjahr mit Höchstwerten bei Umsatz, EBITDA, EBIT und Rekordauftragsstand

Leonding (pta000/10.04.2026/07:15 UTC+2)

• EBT mit 54,7 Mio EUR mehr als verdoppelt • Nettoverschuldung halbiert, Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA auf unter 2 reduziert • Umsatz wächst auf 1.429 Mio. EUR und erreicht ein Allzeithoch • Trade Working Capital trotz höheren Umsatzes stabil • Rekordauftragsstand von 2.354,6 Mio. EUR und Ausbau um 110 neue Jobs in Österreich

KONZERNKENNZAHLEN 2024 2025 Vdg Umsatzerlöse Mio EUR 1.305,9 1.429,0 +9,4 % EBIT Mio EUR 64,9 84,5 +30,2 % EBIT-Marge 5,0% 5,9 % +0,9 %P EBT Mio EUR 26,3 54,7 >100 % Periodenergebnis Mio EUR 29,8 54,3 82,2 % Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR 82,2 87,1 6,0 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 16,6% 27,8 % +11,2 %P Ergebnis je Aktie EUR 4,0 5,2 1,2 Mitarbeiterstand zum 31. Dezember 4.483 4.922 +9,8% Auftragsbestand zum 31. Dezember Mio EUR 2.279,8 2.354,6 +3,3%

Die Gesamtentwicklung 2025 war für Rosenbauer sehr positiv, einerseits legte der Auftragsbestand auf 2.354,6 Mio. EUR (2024: 2.279,8 Mio. EUR) zu, welcher deutlich über dem Konzernjahresumsatz liegt. Andererseits konnten sowohl Umsatz um 9,4 % auf 1.429,0 Mio. EUR als auch das Ergebnis auf 84,5 Mio. EUR gesteigert werden. Mit der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung sowie der abgeschlossenen Refinanzierung hat Rosenbauer zudem die finanzielle Basis gestärkt und wichtige Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geschaffen.

Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse lagen 2025 mit 1.429,0 Mio. EUR um 9,4 % über dem Niveau des Vorjahres (2024: 1.305,9 Mio. EUR). Es konnten rund 4 % mehr Fahrzeuge weltweit an Kunden ausgeliefert werden. Stärkster Umsatzbringer im Konzern war mit einem Umsatzanteil von rund 78 % (2024: 75 %) und einem Umsatz von 1.115,8 Mio. EUR das Produktsegment Fahrzeuge.

Ertragslage

Die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung trugen wesentlich zum Anstieg des EBIT auf 84,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025 bei (2024: 64,9 Mio. EUR). Die Finanzierungskosten reduzierten sich im Geschäftsjahr 2025 aufgrund der durchgeführten Kapitalerhöhung sowie der anschließenden Refinanzierung und führten zu einem Finanzergebnis in der Höhe von -29,9 Mio. EUR (2024: -38,6 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) verdoppelte sich und erreichte 54,7 Mio. EUR (2024: 26,3 Mio. EUR). Nach der Berücksichtigung des Steueraufwandes ergibt sich ein deutlich positives Periodenergebnis von 54,3 Mio. EUR (2024: 29,8 Mio. EUR).

Rosenbauer erwirtschaftet rund ein Drittel seines Umsatzes in den USA, wo das Unternehmen an vier eigenen Standorten für den lokalen Markt produziert. Dadurch ist Rosenbauer in der Region nur indirekt von handelspolitischen Einschränkungen betroffen. Vorübergehende Marktunsicherheiten wirkten sich dennoch dämpfend auf die Nachfrage in der Area Americas aus. Der Auftragseingang lag mit 466,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau von 529,6 Mio. EUR.

Finanzierung

Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 371,0 Mio. EUR (2024: 208,1 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich aufgrund der Kapitalerhöhung sowie dem Ergebnis nach Steuern auf 27,8 % (2024: 16,6 %). Gleichzeitig verringerte sich die Nettoverschuldung im Berichtsjahr signifikant auf 244,5 Mio. EUR (2024: 392,5 Mio.), wodurch sich auch das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA auf einen Faktor unter 2 verbesserte.

"2025 war ein Meilenstein für Rosenbauer. Wir haben operativ und finanziell das stärkste Jahr unserer Unternehmensgeschichte erzielt und zugleich die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum gelegt. Der Rekordumsatz, die Verdoppelung des Ergebnisses vor Steuern und die Halbierung unserer Verschuldung, zeigen unsere wiedergewonnene Stärke.

Strategisch setzen wir auf Kontinuität: Die Familie Rosenbauer bleibt dem Unternehmen verbunden und die neuen, langfristig-denkenden Ankerinvestoren stärken die finanzielle Grundlage von Rosenbauer. Auf dieser Basis entwickeln wir unser Geschäftsmodell entlang der drei Säulen Innovations- und Technologieführerschaft, operativer Exzellenz und konsequenter Kundennähe gezielt weiter.

Besonders stolz bin ich auf die 110 neuen Arbeitsplätze, die wir in Österreich geschaffen haben. Sie stehen für das Vertrauen unserer Kunden, die Leistungsfähigkeit unseres Teams und unseren Anspruch, die globale Feuerwehrbranche weiterhin als Weltmarkführer entscheidend mitzugestalten", sagt Robert Ottel, CEO der Rosenbauer International AG.

"Ich bin beeindruckt von Rosenbauers Leistung des vergangenen Jahres. Es zeigt, wie konsequent das Unternehmen Kurs auf Stabilität und Profitabilität genommen hat. Meine Aufgabe wird es sein, diese finanzielle Stärke weiter auszubauen, die Bilanzqualität langfristig abzusichern und die Transformation unseres Finanzbereichs aktiv voranzutreiben. Rosenbauer hat enormes Potenzial - und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team den nächsten Schritt in der finanziellen und strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens zu gehen", sagt Jörg Schuschnig, seit 1. April 2026 CFO der Rosenbauer International AG.

Stabile Entwicklung und Wachstum 2026

Rosenbauer startet mit hervorragenden Voraussetzungen in das Jahr 2026. Allein in Österreich wurden 2025 110 neue Arbeitsplätze geschaffen, womit die Belegschaft weltweit auf 4.922 Mitarbeitende angewachsen ist. Der historisch hohe Auftragsstand von 2.354,6 Mio. EUR - rund 165 % des Jahresumsatzes - bildet eine solide Grundlage für die Geschäftsentwicklung weit über das laufende Jahr hinaus.

Die Internationalisierung wird konsequent fortgeführt: 92,6 % des Umsatzes entstehen außerhalb Österreichs, 53,5 % außerhalb Europas. Besonders in den USA, Indien und Südamerika sieht Rosenbauer starkes Potenzial für langfristiges Wachstum.

Parallel investiert das Unternehmen weiter in den Ausbau seines Customer Service Geschäfts und seines globalen Servicenetzwerks. Erweiterungen an den Standorten Luckenwalde und Bad Abbach stärken die Nähe zu Kunden und den Fokus auf den gesamten Fahrzeuglebenszyklus.

2026 wird zudem durch zahlreiche Produkt- und Technologieinnovationen geprägt sein. Die Weltleitmesse für Feuerwehrtechnik INTERSCHUTZ in Hannover dient Rosenbauer als zentrale Bühne zur Präsentation neuer Lösungen in den Bereichen E-Mobilität, Waldbrandeinsatz und Ausrüstung sowie moderner Fahrzeugkonzepte und Löschtechnik.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand auf Basis der aktuellen Planung einen Umsatz von ca. 1,6 Mrd. EUR. Die EBIT-Marge soll sich unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheiten weiter auf über 6 % verbessern.

(Ende)

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Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Aschauer Tel.: +43 732 6794 6668 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 10, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)