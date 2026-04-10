Datum der Anmeldung:
07.04.2026
Aktenzeichen:
B1-65/26
Unternehmen:
Raiffeisen Continuum Holding GmbH, Wien (Österreich) und FMMS Beteiligungs GmbH, Frohnleiten (Österreich)/Erwerb der Kontrolle an der CERAM Group Holding GmbH, Wien (Österreich)
Produktmärkte:
Technische Keramik
07.04.2026
Aktenzeichen:
B1-65/26
Unternehmen:
Raiffeisen Continuum Holding GmbH, Wien (Österreich) und FMMS Beteiligungs GmbH, Frohnleiten (Österreich)/Erwerb der Kontrolle an der CERAM Group Holding GmbH, Wien (Österreich)
Produktmärkte:
Technische Keramik
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