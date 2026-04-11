Prognose massiv erhöht - Wird der australische Psychodelika-Spezialist Bioxyne zum neuen Branchenliebling?

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In der aktuellen Berichterstattung zum Spezialpharmasektor rücken zunehmend Unternehmen in den Fokus, die den Übergang von der Expansionsphase zur operativen Profitabilität vollziehen. Ein Beispiel hierfür ist die australische?Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6 | ISIN: AU000000BXN6). Nach Abschluss des ersten Geschäftshalbjahres gab das Unternehmen bekannt, seine Ergebnisprognose für das laufende Fiskaljahr anzuheben. Bemerkenswert an dieser Anpassung ist die zugrunde liegende Datenbasis: Während die Umsatzprognose unverändert blieb, erwartet das Management ein deutlich höheres bereinigtes EBITDA. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass es Bioxyne gelungen ist, die operativen Kosten zu stabilisieren, während die Skalierung des Geschäftsmodells überproportional zum Ergebnis beiträgt.

Operative Neuausrichtung durch Breathe Life Sciences

Der Kern der operativen Verbesserung liegt bei der Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences. Bioxyne hat hier ein duales Geschäftsmodell etabliert, das auf zwei Säulen steht: der Produktion kontrollierter Substanzen und der pharmazeutischen Lohnfertigung. Das Unternehmen hält Lizenzen für die Arbeit mit medizinischem Cannabis sowie psychedelischen Wirkstoffen (Psilocybin und MDMA), die zunehmend für die Behandlung psychischer Erkrankungen erforscht werden. Durch die Bereitstellung von Produktionskapazitäten für Drittanbieter sichert sich Bioxyne regelmäßige Einnahmen, die weniger schwankungsanfällig sind als reine Produktentwicklungen. Die internationale Ausrichtung mit Standorten in Australien, Europa und Asien ermöglicht zudem eine geografische Risikostreuung hinsichtlich unterschiedlicher regulatorischer Anforderungen. Die jüngste Prognoseanhebung lässt darauf schließen, dass die Integration dieser internationalen Strukturen und die Optimierung der Lieferketten erste messbare finanzielle Früchte tragen.

Vergleich mit Jazz Parmaceuticals im Spezialpharmazeutika

Die aktuelle Bewertung von Unternehmen im Bereich innovativer Therapeutika lässt sich am besten im Vergleich zu etablierten Marktteilnehmern wie?Jazz Pharmaceuticals (WKN: A1JS1K | ISIN: IE00B4Q5ZN47)?einordnen. Jazz Pharmaceuticals verfügt bereits über ein voll entwickeltes Portfolio, zu dem Blockbuster wie Xywav (Schlafmedizin) und das cannabisbasierte Epidiolex gehören. Die Reife dieses Unternehmens spiegelt sich in den aktuellen Analystenbewertungen wider: Die Deutsche Bank und die Bank of America haben ihre Kursziele zuletzt in Bereiche von 175 USD bis 182 USD angehoben. Während Jazz Pharmaceuticals die Phase der Marktetablierung bereits hinter sich hat, befindet sich Bioxyne noch im Aufbau einer vergleichbaren internationalen Infrastruktur. Dennoch zeigt die positive Resonanz der Analysten auf die Portfolio-Entwicklung bei Jazz, dass der Markt für Spezialtherapeutika derzeit eine hohe Bewertung erfährt. Für Bioxyne bedeutet die angehobene EBITDA-Prognose in diesem Kontext eine Erhöhung der operativen Sichtbarkeit innerhalb einer dynamischen Branche, die zunehmend Wert auf nachhaltige Profitabilität legt.

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Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

• Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

• Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

• Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20554725-bioxyne-hebt-ebitda-prognose-starkem-halbjahr-deutlich

https://www.bitget.com/news/detail/12560605228978

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Bioxyne einsehen: https://bioxyne.com/investor-information/



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The post Prognose massiv erhöht - Wird der australische Psychodelika-Spezialist Bioxyne zum neuen Branchenliebling?appeared first on Small- and MicroCap Equity.

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