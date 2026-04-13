Der DAX hat sich am Freitag kaum verändert bei 23.803,95 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Auf Wochensicht bedeutete dies ein Plus von 2,7 Prozent. Der Start in die neue Woche sieht allerdings wieder schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 1,2 Prozent tiefer auf 23.507 Zähler.Bestimmendes Thema bleibt ganz klar weiter der Krieg im Iran. Am Wochenende waren hier Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran gescheitert. US-Präsident Donald Trump kündigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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