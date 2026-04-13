Montag, 13.04.2026

WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
13.04.26 | 09:55
1,570 Euro
-1,26 % -0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
Dow Jones News
13.04.2026 11:35 Uhr
Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
13-Apr-2026 / 10:02 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

13 April 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 7 April 2026 to 10 April 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

7 April 2026 LSE   135.0201p              38,348     136.4000p       132.6000p 
 
9 April 2026 LSE   136.7866p              61,201     139.4000p       136.0000p 
 
10 April 2026 LSE   141.8399p              5,715      142.0000p       141.4000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 5,879,996 of its Ordinary Shares in treasury and has 298,861,580 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 298,861,580 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
07 April 2026 3447           133.80        08:36:25        00386407494TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 60            133.80        08:36:25        00386407493TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 1174           132.60        08:36:25        00386407501TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 586            133.20        08:36:37        00386407814TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 615            132.80        08:36:37        00386407836TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 39            135.00        09:03:52        00386432425TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 1223           135.00        09:03:52        00386432426TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 631            134.60        09:04:08        00386432635TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 626            134.80        09:13:11        00386440070TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 609            134.80        09:17:25        00386443264TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 586            135.00        09:31:23        00386455911TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 601            135.00        09:32:02        00386456361TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 589            135.00        09:32:32        00386456777TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 581            135.00        09:34:15        00386458093TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 584            135.00        09:36:17        00386459738TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 581            135.00        09:40:49        00386463273TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 581            135.40        09:49:39        00386470691TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 386            135.80        10:03:27        00386485377TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 292            135.80        10:03:27        00386485378TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 1862           135.60        10:03:27        00386485380TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 599            135.60        10:03:38        00386485626TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 599            135.60        10:03:38        00386485627TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 125            136.40        11:09:25        00386558676TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 451            136.40        11:09:25        00386558677TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 575            136.40        11:09:25        00386558680TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 1             136.40        14:50:24        00386570487TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 626            136.40        14:57:24        00386570858TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 586            136.00        15:00:42        00386570980TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 579            136.00        15:06:07        00386571459TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 626            136.00        15:06:13        00386571467TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 605            135.80        15:06:54        00386571546TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 582            135.60        15:06:54        00386571547TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 584            135.60        15:06:54        00386571548TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 124            136.40        15:22:33        00386573103TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 580            136.20        15:22:33        00386573104TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 800            136.40        15:22:33        00386573105TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 239            136.40        15:22:33        00386573106TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 580            136.20        15:22:33        00386573107TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 161            136.40        15:30:49        00386573944TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 579            136.20        15:45:42        00386575323TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 576            136.40        15:46:59        00386575460TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 576            136.40        15:46:59        00386575461TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 585            135.80        15:50:18        00386575749TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 620            135.60        15:51:05        00386575824TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 615            135.60        15:51:31        00386575859TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 578            135.40        15:55:18        00386576134TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 621            135.00        15:58:41        00386576420TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 584            135.00        15:58:43        00386576424TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 618            135.00        15:58:43        00386576425TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 920            135.00        15:59:29        00386576495TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 623            134.60        15:59:29        00386576496TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 96            134.80        15:59:29        00386576497TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 168            135.00        15:59:29        00386576498TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 87            135.00        15:59:29        00386576499TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 31            135.00        15:59:29        00386576500TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 37            135.00        15:59:29        00386576501TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 1061           135.00        15:59:29        00386576502TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 584            134.60        16:00:32        00386576641TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 631            134.40        16:04:41        00386576983TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 578            134.00        16:09:45        00386577410TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 578            134.00        16:09:45        00386577411TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 1163           134.00        16:09:45        00386577412TRLO1   XLON 
 
07 April 2026 1164           134.00        16:15:52        00386577948TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 559            137.00        08:00:29        00387178726TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 609            137.00        08:06:39        00387181538TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 562            137.00        08:13:34        00387184885TRLO1   XLON
09 April 2026 562            137.20        08:13:34        00387184886TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 605            137.40        08:20:07        00387188854TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 611            136.80        08:32:04        00387194317TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 601            136.40        08:46:29        00387201295TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 579            136.60        08:51:09        00387203549TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 575            136.40        09:09:24        00387214622TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 574            137.00        10:00:21        00387245685TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 606            137.20        11:05:27        00387284091TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 192            137.60        11:14:02        00387284409TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 100            137.80        12:06:56        00387286173TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 565            137.80        12:12:28        00387286311TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 612            137.60        12:12:28        00387286312TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 613            137.60        12:12:28        00387286313TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 613            137.40        12:12:32        00387286314TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 560            137.20        12:23:26        00387286583TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 603            137.40        12:58:02        00387287416TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 58            137.20        12:58:56        00387287444TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 545            137.20        12:58:56        00387287445TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 562            137.20        13:02:52        00387287512TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 562            137.00        13:04:05        00387287533TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 187            137.20        13:04:09        00387287534TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 630            137.20        13:04:09        00387287535TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 564            137.60        13:41:36        00387288500TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 586            137.60        13:41:39        00387288522TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 144            137.80        13:41:46        00387288531TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 18            137.80        13:41:49        00387288536TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 5             137.80        13:41:54        00387288538TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 605            137.60        13:41:59        00387288544TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 607            137.40        13:47:43        00387288752TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 607            137.40        13:47:43        00387288753TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 247            137.40        14:05:49        00387289576TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 339            137.40        14:08:54        00387289806TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 247            137.40        14:08:54        00387289807TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 104            137.00        14:08:54        00387289808TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 461            137.00        14:08:54        00387289809TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 572            136.80        14:08:56        00387289810TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 566            136.80        14:09:00        00387289815TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 80            136.60        14:09:00        00387289816TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 570            136.60        14:09:36        00387289835TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 571            136.60        14:09:36        00387289836TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1195           136.20        14:11:24        00387290000TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 6             136.60        14:14:12        00387290119TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 495            136.60        14:14:15        00387290126TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 614            136.40        14:31:06        00387291015TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1162           136.40        14:31:06        00387291017TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 600            136.20        14:35:27        00387291369TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 500            136.20        14:39:58        00387291665TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 607            136.60        14:41:46        00387291741TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 9             136.60        14:41:46        00387291742TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1100           136.80        14:48:24        00387292058TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 320            136.80        14:48:24        00387292059TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1119           136.60        14:48:24        00387292060TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 598            136.40        14:51:34        00387292199TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1688           136.00        14:55:16        00387292366TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 563            136.00        14:55:16        00387292367TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 562            136.00        14:55:16        00387292368TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 563            136.00        14:55:16        00387292369TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1123           136.40        15:00:21        00387292628TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 712            136.40        15:00:21        00387292629TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1060           136.60        15:01:08        00387292700TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 110            136.60        15:01:08        00387292701TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 19            136.60        15:01:15        00387292735TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 245            136.60        15:01:15        00387292739TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 100            136.60        15:01:17        00387292742TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 119            136.60        15:01:20        00387292743TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 83            136.60        15:08:33        00387293068TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 266            136.60        15:08:33        00387293069TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 576            136.40        15:08:33        00387293070TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 89            136.20        15:10:11        00387293141TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 515            136.20        15:10:11        00387293142TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 13            136.40        15:12:52        00387293258TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 7             136.40        15:12:57        00387293268TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 525            136.20        15:14:59        00387293385TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 76            136.20        15:27:02        00387294081TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 525            136.20        15:27:02        00387294082TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 442            136.00        15:28:18        00387294168TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 154            136.00        15:28:18        00387294169TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 77            136.00        15:28:20        00387294172TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 2267           136.20        15:38:29        00387294573TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 440            136.40        15:39:06        00387294596TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 10            136.40        15:39:08        00387294597TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 707            136.40        15:39:09        00387294598TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 141            136.40        15:39:26        00387294602TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 541            136.40        15:39:26        00387294603TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 100            136.40        15:39:27        00387294604TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1698           136.40        15:40:45        00387294658TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1180           136.80        15:42:01        00387294686TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 715            136.80        15:42:01        00387294687TRLO1   XLON
09 April 2026 1518           136.80        15:42:01        00387294688TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 366            136.80        15:42:01        00387294689TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 10157           136.80        15:42:01        00387294690TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 608            136.80        15:53:56        00387295458TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 579            138.00        15:54:55        00387295544TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 579            138.00        15:54:55        00387295545TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 598            137.60        15:54:58        00387295550TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 597            138.80        16:11:11        00387296482TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 124            139.40        16:14:41        00387296680TRLO1   XLON 
 
09 April 2026 1             139.40        16:14:41        00387296681TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 541            142.00        12:49:37        00387559692TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 20            142.00        14:13:14        00387563162TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 574            142.00        14:29:18        00387563945TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 412            141.40        14:45:03        00387565193TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 1             141.40        14:45:18        00387565204TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 168            141.40        14:54:57        00387565886TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 554            142.00        15:42:55        00387568719TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 59            141.80        15:42:59        00387568802TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 569            142.00        15:54:48        00387569606TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 593            141.80        15:54:48        00387569607TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 542            141.60        15:58:10        00387569920TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 1097           141.80        15:58:10        00387569921TRLO1   XLON 
 
10 April 2026 585            142.00        16:04:38        00387570543TRLO1   XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 423767 
EQS News ID:  2307110 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 05:02 ET (09:02 GMT)

© 2026 Dow Jones News
