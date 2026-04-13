Textron Aviation Defense LLC, ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag der US-Regierung im Wert von über 150.000.000 US-Dollar erhalten hat, um Dienstleistungen im Bereich Sustaining Engineering and Program Management (SEPM) für die Flotte der T-6A-, T-6B- und T-6D-Flugzeuge der US-Luftwaffe, der Marine und der Armee zu erbringen.

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Textron Aviation Defense continues to support sustainment of more than 700 Beechcraft T-6 Texan II aircraft under a renewed five-year SEPM contract

Der Auftrag, der erstmals im Jahr 2021 vergeben wurde, verlängert die Dienstleistungen in den Bereichen Systemtechnik und Programmmanagement um weitere fünf Jahre und umfasst die Bereiche Instandhaltung und Systemtechnik, Programmmanagement sowie Unterstützung bei Wartungs-, Reparatur- und Umbauarbeiten sowie bei Integritätsprogrammen. Durch diese Änderung erhöht sich der kumulierte Gesamtnennwert des Vertrags von bisher 240.000.000 US-Dollar auf maximal 510.000.000 US-Dollar. Die Arbeiten werden in Wichita, Kansas, durchgeführt.

"Dieser Folgeauftrag im Rahmen des SEPM-Programms spiegelt das anhaltende Vertrauen des T-6 Joint Program Office der US-Regierung in unser Team und unsere Fähigkeit wider, die T-6 Texan II-Flotte einsatzbereit zu halten", sagte Travis Tyler, President und CEO von Textron Aviation Defense. "Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die Einsatzbereitschaft der Flugzeuge sicherzustellen und unsere Kunden bei der Ausbildung der nächsten Generation von Militärpiloten zu unterstützen."

Über die Beechcraft T-6 Texan II

Die Beechcraft T-6 Texan II ist das weltweit führende Militärflugzeug für die Flugausbildung. Dank fast 100 Jahren Erfahrung bei der Auslieferung von mehr als 255.000 Flugzeugen weltweit ermöglichen die niedrigen Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten der Texan II den Luftstreitkräften weltweit eine beschleunigte Pilotenausbildung. Mit einer installierten Basis, die mehr als viermal so groß ist wie die ihres nächsten Konkurrenten, ist die Flugzeugfamilie der Beechcraft T-6 Texan II seit mehr als 20 Jahren das weltweit führende integrierte Ausbildungssystem (ITS). Die Texan II profitiert von einer aktiven Produktionslinie mit einem branchenführenden "Manufacturing Readiness Level" (MRL) von 10 sowie einer bewährten Lieferkette.

Über Textron Aviation Defense LLC

Textron Aviation Defense LLC ist eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc.Dank einer langen Tradition, in der seit dem Zweiten Weltkrieg Tausende bewährter integrierter Ausbildungssysteme der Marken Beechcraft und Cessna im Herzen Amerikas hergestellt und einsatzbereit gemacht wurden, wenden sich militärische Kunden an Textron Aviation Defense, wenn sie Luftfahrtlösungen für ihre kritischen Einsätze benötigen. Textron Aviation Defense ist der Anbieter des weltweit führenden militärischen Flugtrainers und rüstet Streitkräfte auf der ganzen Welt aus. Das Unternehmen ist führend bei niedrigen Anschaffungs-, Wartungs- und Schulungskosten. Die Flotte aus mehr als 1.000 Flugzeugen der Typen Beechcraft T-6 Texan II und AT-6 Wolverine hat seit 2001 an zwei militärischen Flugschulen der NATO und in 15 Ländern mehr als 5 Millionen Flugstunden absolviert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.defense.txtav.com

Informationen zu Textron

Textron Inc. ist ein Industriekonzern mit mehreren Geschäftsfeldern, der sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienste zu bieten. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.textron.com.

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