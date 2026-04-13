27 Schwergewichte legen Zahlen vor. Banken, Johnson & Johnson und Netflix müssen jetzt zeigen, wie sie mit Unsicherheit, Energiepreisen und nervösen Märkten umgehen. Darauf schaut die Wall Street ganz genau. Die Berichtssaison in den Vereinigten Staaten nimmt in dieser Woche deutlich Fahrt auf. 27 Unternehmen aus dem S&P 500 legen Zahlen vor. Für Anleger geht es dabei nicht nur um Gewinne, sondern vor allem um Ausblicke in einer Phase erhöhter Unsicherheit durch den Konflikt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de