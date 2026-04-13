© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Allianz-Aktie hat Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren viel Freude bereitet, doch im Chart hat sich inzwischen großes Unheil zusammengebraut. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Allianz Die Anteile es Münchner Versicherungsriesen waren in den vergangenen Jahren eine der zuverlässigsten Konstanten im deutschen Leitindex DAX. Mit einem Plus von knapp 72 Prozent hat die Allianz-Aktie angesichts ihres Index-Gewichtes von 7,3 Prozent wesentlich zum Erfolg des Börsenbarometers beigetragen. Das Unternehmen profitierte von einem stabilen Wirtschafts- und Finanzmarktumfeld, anhaltend hohen Leitzinsen, einer guten Börsenkonjunktur und überschaubaren Großschäden. Das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE