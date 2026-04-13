Neuigkeiten bei Wellness-orientierten, umweltfreundlichen Duftinnovationen

IFF (NYSE: IFF) ein Weltmarktführer im Bereich Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften wird bei der In-Cosmetics Global 2026, die vom 14. bis zum 16. April in Paris Expo Porte de Versailles stattfindet, Duft- und Biowissenschaftsinnovationen mit dem Schwerpunkt Wellness und Nachhaltigkeit präsentieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260410178151/de/

IFF showcases wellness innovation for beauty.

Während der Veranstaltung, die Erfahrungen und Live-Sessions umfasst, wird IFF zeigen, wie wissenschaftsgeleitete Zutaten die täglichen Schönheitsroutinen und Dufterlebnisse bereichern können, indem sie physische und emotionale Vorteile liefern und gleichzeitig umweltfreundlich sind. Die Präsentation umfasst Duftlösungen, die wissenschaftsbasierte Wellness unterstützen sollen, natürliche Duftinhaltsstoffe mit bewährtem kosmetischem Nutzen von LMR der IFF-Sparte für natürliche Inhaltsstoffe -, die durch fortschrittliche Extraktionstechnologien gewonnen werden, und nachhaltige, bioaktive und funktionale Inhaltsstoffe für die Haut- und Haarpflege.

Die Besucher können am IFF-Stand Duftlösungen kennenlernen, die mit METAMOOD entwickelt wurden, das Daten zur Verbraucherwahrnehmung, Neurowissenschaft und KI-geführte Erstellung kombiniert, um emotionalen Nutzen wie Energie, Entspannung und Freude zu entfalten. Im In-Cosmetics Innovation Lab finden sie den METAMOOD X LMR-Sinnesbereich.

Besucher von In-Cosmetics können auch natürliche Duftinhaltsstoffe aus der Kollektion LMR Active Essences ausprobieren, die für ihre adaptogenen und nootropischen Vorteile und die wissenschaftlich belegten Haut- und Haarpflegeeigenschaften bekannt ist.

Zudem wird IFF seine METASLEEP-Duftlösungen vorstellen, die die Entspannung fördern und einen erholsamen Schlaf unterstützen sollen.

Am 15. April wird IFF-Anwendungsspezialist Morgane Piet ein technisches Seminar abhalten, um zu erzählen, wie Verbraucher Haarpflegeprodukte erleben, und zwar vom ersten Eindruck bis zum Gefühl nach der Nutzung. IFF wird zeigen, wie AURIST AGC, das preisgekrönte, Biotech-gestützte Haarkonditionierungspolymer von IFF, das Designed Enzymatic Biomaterials (DEB) von IFF enthält, als Formulierungsinstrument für gezielte sensorische und Leistungsvorteile eingesetzt werden kann.

IFF wird außerdem drei Tage lang eine Live-Session abhalten, in der reale Erkenntnisse der Verbraucher geteilt werden und gezeigt wird, wie die GENENCARE-Reihe von IFF neue Formulierungsmöglichkeiten für Marken schafft, die moderne Hautpflegeroutinen entwickeln.

Bei der In-Cosmetics Global 2026 wird IFF Wissenschaft, sensorische Konzeption und Leistungsfähigkeit vereinen, um verbraucherorientierte Innovationen mit Wellness-Vorzügen vorzustellen. Sowohl bei den Erfahrungen als auch bei den Live-Sessions wird das Science of Wellness-Programm von IFF durch Düfte zum Leben erweckt, die die Laune heben und Freude verbreiten sollen, um die Kraft der Schönheit zu steigern.

Weitere Informationen zum Science of Wellness-Programm von IFF finden Sie unter iff.com/scent/science-of-wellness/.

Willkommen bei IFF

Wir bei IFF (NYSE: IFF) möchten durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut Freude bereiten. Als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheits- und Biowissenschaften liefern wir wegweisende, nachhaltige Innovationen, die Alltagsprodukte besser machen für mehr Wohlbefinden, Sinnesfreuden und eine höhere Lebensqualität. Weitere Informationen erhalten Sie unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

LMR Naturals von IFF

LMR ist eine Sparte von IFF, die das Beste aus Natur und modernster Technologie vereint, um eine breite Palette purer Inhaltsstoffe für Parfümerie, Kosmetik und Aromen herzustellen. Die Agrarwissenschaftler und Forscher von LRM, dessen Hauptsitz Grasse ist, bereisen die ganze Welt, um natürliche Inhaltsstoffe höchster Qualität zu entdecken, anzubauen, zu ernten und zu extrahieren und Duftstoffe, Kosmetika und Aromen zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf lmrnaturals.iff.com, LinkedIn und Instagram.

2026 by International Flavors Fragrances Inc. IFF ist eine eingetragene Marke. Alle Rechte vorbehalten.

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Contacts:

Judith Gross, VP, Kommunikation Branding

Abteilung: Scent

E-Mail: Scentmediarequest@iff.com