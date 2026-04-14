Das ist wirklich eine News! Nun wird die Straße von Hormus von US-Präsident Donald Trump unter Privatverwaltung gestellt. Unterbinden möchte er die bislang geduldeten Transporte der Iraner zugunsten von Staaten, die in diesem Nahost-Konflikt nicht mehr auf der Freundesliste geführt werden. Gleichzeitig beginnt ein Gemeinschaftsprojekt einzelner NATO-Verbündeter in der Sicherung der umstrittenen Meerenge, um zukünftige Transits wieder zu ermöglichen. Mit dieser Nachricht jagten die Energie-Rohstoffpreise gestern wieder gen Norden, auch wenn ein Teil der Aufschläge bereits am Nachmittag wieder egalisiert wurde. Im Fokus stehen wieder Öl- und Gas-Titel sowie auch einige alternative Energie- und Versorgeraktien. Die australische Pure One kann in diesem Umfeld seine Aktivitätenvielfalt in die ertragreichste Richtung lenken. BP, OMV und Nordex sind weit gelaufen, Analysten treten hier schon auf die Bremse. Ein genauer Blick lohnt sich.Den vollständigen Artikel lesen ...
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