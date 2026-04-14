AEVIS VICTORIA SA
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Medienmitteilung
Freiburg, 14. April 2026
Infracore SA - Ordentliche Generalversammlung - Sämtliche Anträge genehmigt
Infracore SA, die führende Schweizer Spezialistin für Spitalimmobilien, führte ihre ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 durch. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden genehmigt. Martin Gafner, Antoine Hubert und Edward K. Aldag, Jr. wurden für eine einjährige Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Die Aktionäre wählten die beiden Kandidaten Dr. Stephan P. Thaler und Céline Amaudruz für eine Amtsdauer von einem Jahr in das Gremium. Die vorgeschlagene Ausschüttung von CHF 3.45 pro Aktie und Partizipationsschein wurde ebenfalls gutgeheissen, was die stabile Ausschüttungspolitik des Unternehmens bestätigt. Die Ausschüttung setzt sich aus einer Dividende von CHF 2.85 pro Aktie und Partizipationsschein sowie einer Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie und Partizipationsschein aus den Kapitalreserven zusammen.
Verwaltungsrat - Organisation und Ausschüsse
Ausblick 2026
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2307436 14.04.2026 CET/CEST