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AEVIS VICTORIA SA - Infracore SA - Ordentliche Generalversammlung - Sämtliche Anträge genehmigt



14.04.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Freiburg, 14. April 2026 Infracore SA - Ordentliche Generalversammlung - Sämtliche Anträge genehmigt Infracore SA, die führende Schweizer Spezialistin für Spitalimmobilien, führte ihre ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 durch. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden genehmigt. Martin Gafner, Antoine Hubert und Edward K. Aldag, Jr. wurden für eine einjährige Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Die Aktionäre wählten die beiden Kandidaten Dr. Stephan P. Thaler und Céline Amaudruz für eine Amtsdauer von einem Jahr in das Gremium. Die vorgeschlagene Ausschüttung von CHF 3.45 pro Aktie und Partizipationsschein wurde ebenfalls gutgeheissen, was die stabile Ausschüttungspolitik des Unternehmens bestätigt. Die Ausschüttung setzt sich aus einer Dividende von CHF 2.85 pro Aktie und Partizipationsschein sowie einer Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie und Partizipationsschein aus den Kapitalreserven zusammen. Verwaltungsrat - Organisation und Ausschüsse

Im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung hielt der Verwaltungsrat seine konstituierende Sitzung ab und bestätigte Martin Gafner als Präsidenten und Antoine Hubert als Vize-Präsidenten. Der Verwaltungsrat hat zudem drei ständige Ausschüsse eingesetzt, um seine Governance- und Aufsichtsfunktionen zu weiter zu stärken. Der Prüfungs- und Compliance-Ausschuss wird von Céline Amaudruz präsidiert; Mitglieder sind Antoine Hubert und Martin Gafner. Der Nominations- und Vergütungsausschuss wird von Edward K. Aldag, Jr. präsidiert, mit Martin Gafner und Dr. Stephan P. Thaler als Mitglieder. Der Vorsitz des Strategie- und Investitionsausschusses wird von Antoine Hubert wahrgenommen. Als Mitglieder amten Edward K. Aldag, Jr. und Dr. Stephan P. Thaler. Ausblick 2026

Infracore bestätigt den positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Die Guidance berücksichtigt insbesondere die Integration des See-Spitals in Horgen und geht von einem Wachstum der Mieteinnahmen und der wichtigsten Finanzkennzahlen aus. Das Unternehmen erwartet eine Steigerung der Funds From Operations (FFO) auf über CHF 48 Mio. (2025: CHF 42.3 Mio.) und eine Dividende in der Grössenordnung von CHF 45 Mio., was mehr als CHF 3.80 pro Aktie entspricht. Diese Erwartungen basieren auf der Stärke des Geschäftsmodells von Infracore und auf dem langfristigen Wertschöpfungspotenzial ihres Spitalinfrastrukturportfolios. Weitere Informationen:

Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch , +41 79 635 64 13 Über Infracore SA

Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die im Rahmen langfristiger Verträge Spital- und Klinikgebäude hält, entwickelt und bewirtschaftet. Das Portfolio der Gesellschaft mit Sitz in Freiburg umfasst 47 Immobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von 221'157 m² und einem Wert von rund CHF 1.41 Mrd. Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Mietverträge vermietet, vorwiegend an Swiss Medical Network, das zweitgrösste private Spitalnetzwerk der Schweiz. Infracore erwirtschaftet wiederkehrende, stabile Mieterträge und generiert Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio und aus einer 42'053 m2 umfassenden Pipeline mit gezielten Entwicklungsvorhaben. Die Mehrheitsaktionäre von Infracore sind Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA AG. www.infracore.ch .



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