Flamatt - Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist Comet hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Der Auftragseingang dagegen fiel deutlich höher aus als in der Vorjahresperiode. Für das laufende Jahr bestätigt das Unternehmen die Ziele. Der Umsatz sank in der Zeit von Januar bis März gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 106,3 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit hat Comet die AWP-Konsenserwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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