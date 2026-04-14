Paris - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten. Vor allem die wichtigste Sparte mit Mode und Lederwaren schwächelte, denn die militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten dämpften die Nachfrage nach Marken wie Louis Vuitton und Dior spürbar. An der Börse sackte die Aktie auf die Nachrichten hin weiter ab. Nach zeitweise deutlichen Verlusten am Vorabend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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