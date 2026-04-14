Mitteilung der HMS Bergbau AG:

HMS Bergbau mit vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025

- Erstkonsolidierung der Maatla Resources (Pty.) Ltd im Zuge der Umstellung der Rechnungslegung vom deutschen HGB auf das internationale IFRS mit deutlich positivem Ergebniseffekt: EBITDA verdreifacht auf 59,4 Mio. Euro

- Umsatz mit 1,22 Mrd. Euro knapp auf Vorjahresniveau

- Eigenkapital deutlich gestiegen auf 136,5 Mio. Euro

- Strategische Transformation hin zum diversifizierten Rohstoffhaus verläuft erfolgreich

- Webcast für Investoren und Medienvertreter am 15. April um 09.30 Uhr

Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, "HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, legt vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Dabei wurden die Zahlen erstmalig nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS erstellt. Die Umstellung ...

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