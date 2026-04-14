Das Biotechnologie-Unternehmen Evotec sorgt am Dienstagmorgen für Aufsehen am Markt. Nach der Bekanntgabe eines umfangreichen Kooperationsvertrags, dem sogenannten "Dark-Blue-Deal", legt die Aktie deutlich zu und steigt am Vormittag um rund 6 % auf über 5 Euro. Das Gesamtvolumen des Abkommens beläuft sich auf bis zu 840 Millionen US-Dollar. Trotz dieser beeindruckenden Summe bleiben namhafte Analysten vorsichtig und bremsen die Erwartungen an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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