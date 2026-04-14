Supreme Critical Metals Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in Maverick Gold and Silver Corporation ändert. Im Zusammenhang damit wird das Börsenkürzel des Unternehmens für seine an der Canadian Securities Exchange notierten Stammaktien voraussichtlich mit Handelsbeginn am 15. April 2026 in "MAV" geändert. Die den Aktien des Unternehmens nach der Umfirmierung zugewiesene CUSIP-Nummer lautet 57779K104 (ISIN: CA57779K1049).



Im Zusammenhang mit der Namensänderung findet keine Kapitalkonsolidierung statt. Die Aktionäre müssen aufgrund der Umfirmierung keine Maßnahmen ergreifen. Ausstehende Aktienzertifikate und DRS-Abrechnungen, die Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, sind davon nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden.



Die CSE wird ein Bulletin veröffentlichen, in dem das Datum des Inkrafttretens der Namens- und Symboländerung bekannt gegeben wird. Nach Abschluss der Namens- und Symboländerung werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und dem neuen Handelssymbol "MAV" sowie mit einer neuen CUSIP- und ISIN-Nummer gehandelt.



Die Umfirmierung in "Maverick Gold and Silver Corporation" sei für das Unternehmen ein entscheidender Schritt nach vorne, da es seinen Fokus nun stärker auf die enormen Chancen im Edelmetallsektor richtet, erklärt CEO Glen R. Watson.



Maverick ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen mit einem vielversprechenden Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferlizenzen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf British Columbia und Nevada, zwei bergbaufreundlichen Regionen mit gut ausgebauter Infrastruktur, vorhersehbaren Genehmigungsverfahren und unterstützenden rechtlichen Rahmenbedingungen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de





© 2026 Rohstoff-Welt.de