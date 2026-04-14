EQS-News: LION E-Mobility AG
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LION Smart erhält TOP 100-Siegel: Auswahlverfahren mit mehr als 100 Prüfkriterien bestanden / Preisverleihung mit Christian Wulff im Juni
Damit alle Teilnehmer über die gleiche Chance verfügen, wird das TOP 100-Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. In der aktuellen, 33. Runde von TOP 100 bewarben sich 356 Mittelständler um das Siegel. Davon waren 282 erfolgreich. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.
Die Top-Innovatoren des aktuellen Jahrgangs treffen sich am 26. Juni im Heidelberg Congress Center zum Deutschen Mittelstands-Summit. Dort wird Christian Wulff ihnen persönlich zum Erfolg bei TOP 100 gratulieren.
TOP 100: der Wettbewerb
Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin "ZEIT für Unternehmer" als Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de.
Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial zum TOP 100-Wettbewerb finden Sie im Internet unter www.top100.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Ansprechpartner für Sie bereit:
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.
Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.
Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.
www.lionemobility.com
Über LION Smart GmbH
Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte.
Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.
LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
14.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
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