Baar - Wie erwartet schwach - aber alles in allem geglückt. So kann der Start des Bauzulieferers Sika in das Jahr 2026 umschrieben werden. Sika leidet unter dem starken Franken und einer Flaute im chinesischen Bausektor - anderen Firmen geht es aber schlechter. Von Januar bis März setzte Sika mit seinen Produkten, die etwa zur Verstärkung und Abdichtung von Baumaterialien verwendet werden, 2,49 Milliarden Franken um. Das sind 7,0 Prozent weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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