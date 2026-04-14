© Foto: ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang - picture allianceJohnson & Johnson steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2026 stark. Mit neuen Zulassungen und einem robusten Ausblick setzt der Konzern auf weiteres Wachstum. Doch wird das Unternehmen seine Versprechen halten?Johnson & Johnson ist mit deutlichem Rückenwind ins Jahr 2026 gestartet. Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal um 9,9 Prozent auf 24,1 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 US-Dollar. Bereinigt verdiente das Unternehmen 2,70 US-Dollar je Aktie. Vorstandschef Joaquin Duato sprach von einem starken Jahresauftakt. Die Tiefe des Portfolios und der Pipeline sei "unübertroffen". Zugleich verwies Duato auf mehrere wichtige Zulassungen im Quartal, …Den vollständigen Artikel lesen
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