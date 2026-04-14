LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat über einen Aktientausch den Anteil an seiner Tochter Grand City Properties (GCP) deutlich ausgebaut. Dies wirke sich positiv auf die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer FFO1 aus, die um 35 Millionen Euro auf Jahresbasis steigen dürfte, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Für das laufende Jahr erhöhte der Konzern das Ziel für das operative Ergebnis auf 275 bis 305 Millionen Euro. Zuvor waren 250 bis 280 Millionen Euro im Plan, nach 288 Millionen Euro im Vorjahr.

Aroundtown hatte den GCP-Aktionären den Tausch einer Aktie an dem Wohnimmobilienkonzern in vier Aroundtown-Anteile angeboten. Dieses Angebot startete Anfang März und galt für bis zu etwas mehr als 47 Millionen GCP-Anteile. Letztendlich wurden Aroundtown knapp 33,4 Millionen GCP-Aktien zum Tausch angedient, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. Damit habe sich der Anteil von Aroundtown an GCP von 62,5 auf 81,5 Prozent erhöht./mne/err/jha/