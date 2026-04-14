Schon vor wenigen Tagen widmete sich mein Kollege Philipp Nyhoegen hier an dieser Stelle der Allianz-Aktie. Aufgrund sich weiter verdichtender Tendenzen ist es nunmehr vonnöten, ein charttechnisches Update durchzuführen. Denn die bullischen Vorzeichen erscheinen, mitsamt vorausliegend positiver Saisonalität, sehr konstruktiv, sodass es tatsächlich zu Kursen über 400 € je Anteilsschein kommen könnte. Ausbruchsfortsetzung immens wichtig Der bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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