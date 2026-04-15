Die globale Rohstofflandschaft wandelt sich grundlegend. Öl bleibt wichtig, doch der strategische Fokus verlagert sich auf jene Metalle und Mineralien, die den technologischen Umbau erst ermöglichen. Künstliche Intelligenz, Robotik und Elektrifizierung treiben den Bedarf an Kupfer, Seltenen Erden und Spezialmaterialien - paradoxerweise umso mehr, je effizienter die Produktion wird. Die Märkte reagieren bereits mit steigender Volatilität. Wer heute investieren will, muss diese Treiber verstehen. Ein Blick auf BP, Globex Mining und Rio Tinto zeigt, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen können.Den vollständigen Artikel lesen ...
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