Am Wochenende scheiterten die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran, doch schon Ende dieser Woche soll es bereits eine nächste Verhandlungsrunde geben. Das machte sich unmittelbar auch an den Indizes bemerkbar und der Deutsche Aktienindex (DAX) bewegte sich wieder oberhalb der viel beachteten 24.000-Punkte-Marke. Sollte der Leitindex einen Wochenschlusskurs oberhalb des 200er-Tagedurchschnitts bei 24.130 Punkten schaffen, würde dies ein prozyklisches Kaufsignal für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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