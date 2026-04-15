Es geht wieder nach oben bei den Magnificent 7, den sieben führenden Technologiekonzernen Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Amazon und Tesla. Nach den Korrekturbewegungen der vorangegangenen Handelswoche hatten zuletzt vor allem die Anteilscheine von Nvidia, Amazon und Alphabet kräftig Schwung aufgenommen. Sie notieren diese Aktien mittlerweile wieder über dem Niveau vor Kriegsausbruch. Bei Nvidia ging es zuletzt zehn Gewinntagen in Folge - die längste Serie seit dem Jahr 2023. Über diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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