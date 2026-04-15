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Ernst Russ AG erwirbt vier Tanker-Neubauten der Intermediate-Klasse



15.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Hamburger Reederei stärkt Diversifikation, sichert langfristige Cashflows und steigert Kapitalmarktattraktivität Hamburg, 15. April 2026 - Die Ernst Russ AG setzt ihren strategischen Wachstumskurs fort: Die Hamburger Reederei hat den Erwerb von vier modernen IMO Type II-Chemikalien-/Produktentankern der Intermediate-Klasse (18.500 dwt) vereinbart - alle vier ab Ablieferung mit einer Festcharter von mindestens fünf Jahren gesichert. Der Charter-Backlog der Unternehmensgruppe steigt um rund 126 Mio. USD an. Die vier Neubauten, gebaut bei der Wuhu Shipyard Co., Ltd., China, verfügen über eine technische Ausstattung, die sie deutlich im Premiumsegment positioniert: Zwölf Tanks mit hochwertiger MarineLINE-Beschichtung ermöglichen den Transport einer breiten Palette an Gütern wie Pflanzenöle, Petroleumprodukte und Chemikalien

Mit Methanol-Ready-Design erfüllen die vier Einheiten eine hohe ESG-Konformität und stabile Zukunftsfähigkeit

Eisklasse 1B und Great-Lakes-Fähigkeit ermöglichen den Zugang zu Nischenmärkten mit attraktiven Ratenstrukturen Diese Kombination aus Ladungsflexibilität und technischer Ausstattung schafft kommerzielle Vielseitigkeit, sichert eine strukturell hohe Beschäftigungsfähigkeit und stärkt die Widerstandsfähigkeit des Portfolios gegenüber segmentspezifischen Marktschwankungen. Die ersten beiden Schiffe werden zwischen dem vierten Quartal 2026 und dem ersten Quartal 2027 übergeben, die zwei weiteren zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2027. Die Festcharter beinhaltet Verlängerungsoptionen und schafft gesicherte Cashflows in den ersten fünf bis acht Jahren. Die Finanzierung wird mit konservativer Kapitalstruktur erfolgen, die finanzielle Stabilität sichert und gleichzeitig eine attraktive Hebelung der Eigenkapitalrendite ermöglicht. Der Einstieg in das Tanker-Segment ist ein konsequenter Schritt der Ernst Russ AG zur Diversifikation über mehrere Schifffahrtssegmente. Die modernen Neubauten tragen zugleich zur Verjüngung der Flotte bei und erfüllen hohe ESG-Anforderungen. Der deutlich gestärkte Charter-Backlog macht die Ertragskraft der Gruppe transparenter und kalkulierbarer und erhöht damit die Attraktivität der Aktie. "Das Segment, in das wir investieren, ist strukturell sehr attraktiv: Das Angebot ist begrenzt, die Nachfrage nach moderner Tonnage wächst und der Zugang zu Nischenmärkten mit restriktiven Zulassungsanforderungen verschafft uns einen echten Wettbewerbsvorteil - die Grundlage für langfristig attraktive Renditen", sagt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG. Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 27 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU, drei Multipurpose-Schiff sowie einen Handysize-Bulker. Ziel ist es, eine nachhaltige und diversifizierte Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten und Vertragspartner zu betreiben. Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de



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