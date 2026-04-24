EQS-News: Ernst Russ AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ernst Russ AG
|Elbchaussee 370
|22609 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@ernst-russ.de
|Internet:
|https://www.ernst-russ.de/de/
|ISIN:
|DE000A161077
|Börsen:
|Frankfurter Wertpapierbörse, Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314822 24.04.2026 CET/CEST