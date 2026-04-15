EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
clearvise stärkt Ertragssicherheit durch neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen
Frankfurt, 15. April 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien, hat für insgesamt fünf Wind- und Solarparks neue Power Purchase Agreements (PPAs) zu attraktiven Konditionen abgeschlossen. Die Vereinbarungen erhöhen die Stabilität der künftigen Cashflows und unterstützen damit die langfristig ausgerichtete Dividendenstrategie des Unternehmens. Gleichzeitig reflektieren sie das attraktive Marktumfeld für Stromverträge.
15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2308522
|Ende der Mitteilung
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2308522 15.04.2026 CET/CEST