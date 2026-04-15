Zürich - Florin Boetschi, der seit 2021 das Asien-Geschäft von Bellevue in Singapur aufgebaut hat, ist per Anfang 2026 zum Global Head of Distribution von Bellevue Asset Management ernannt worden und treibt den Ausbau der globalen Vertriebsaktivitäten seither vom Hauptsitz in Zürich aus voran. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Vertriebsstruktur hat Livia Zanini per 1. April 2026 die Funktion als Head of Sales Switzerland übernommen. In dieser Rolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab